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Herkes şikayetçiydi sonunda değişti! Whatsapp'a yeni özellik geldi: Kullanıcıları büyük dertten kurtaracak

Herkes şikayetçiydi sonunda değişti! Whatsapp'a yeni özellik geldi: Kullanıcıları büyük dertten kurtaracak

Popüler mesajlaşma uygulaması WhatsApp, yeni yayınladığı güncelleme sevindirdi.

Herkes şikayetçiydi sonunda değişti! Whatsapp'a yeni özellik geldi: Kullanıcıları büyük dertten kurtaracak

WhatsApp arkadaşlarınızla ve ailenizle sohbet etmek için tasarlanmış bir uygulama. Ancak son yıllarda iş dünyasına açılmanın yanı sıra daha fazla sayıda insanı tek sohbette bir araya getiriyor. 

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Herkes şikayetçiydi sonunda değişti! Whatsapp'a yeni özellik geldi: Kullanıcıları büyük dertten kurtaracak

Shiftdelete haberine göre şirketler için ücretli bir sürüm hazırlayan WhatsApp, şimdi de grup görüşmesine daha fazla katılımcı eklemeye izin verecek.

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Herkes şikayetçiydi sonunda değişti! Whatsapp'a yeni özellik geldi: Kullanıcıları büyük dertten kurtaracak

İster iş arkadaşları arasındaki koordinasyonu sağlamak ister dünyanın her yerinden insanları bir araya getirmek olsun, WhatsApp grup sohbetlerini geliştirmek istiyor. 

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Herkes şikayetçiydi sonunda değişti! Whatsapp'a yeni özellik geldi: Kullanıcıları büyük dertten kurtaracak

WhatsApp tarafından iOS cihazlara sunulan yeni özellik, 32 kişilik grup aramaları yapılmasına fırsat tanıyor.

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