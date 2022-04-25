Herkes şikayetçiydi sonunda değişti! Whatsapp'a yeni özellik geldi: Kullanıcıları büyük dertten kurtaracak
Popüler mesajlaşma uygulaması WhatsApp, yeni yayınladığı güncelleme sevindirdi.
WhatsApp arkadaşlarınızla ve ailenizle sohbet etmek için tasarlanmış bir uygulama. Ancak son yıllarda iş dünyasına açılmanın yanı sıra daha fazla sayıda insanı tek sohbette bir araya getiriyor.
Shiftdelete haberine göre şirketler için ücretli bir sürüm hazırlayan WhatsApp, şimdi de grup görüşmesine daha fazla katılımcı eklemeye izin verecek.
İster iş arkadaşları arasındaki koordinasyonu sağlamak ister dünyanın her yerinden insanları bir araya getirmek olsun, WhatsApp grup sohbetlerini geliştirmek istiyor.
WhatsApp tarafından iOS cihazlara sunulan yeni özellik, 32 kişilik grup aramaları yapılmasına fırsat tanıyor.