Herkes sapık olduğunu dünüyor Ebru Polat'ın çamaşırını verdiği paraya bakın

Ebru Polat'ın hayranı, Polat'ın bir çift çorabı için tam 25 bin TL ödedi. Ebru Polat ise hayranının bu teklifini tek bir şartla kabul etti. Polat, çorabı için ödenecek 25 bin TL'nin kadın hakları derneğine bağışlanmasını istedi.