Herkes Mucize Doktor'a transfer olduğunu sanıyordu Gökçe Akyıldız'ın yeni işi şaşırttı
Son olarak ATV'de yayınlanan Kırgın Çiçekler adlı dizide rol alan Gökçe Akyıldız, oyunculuğun yanı sıra yeni işiyle herkesi şaşırtmayı başardı.
Televizyon kariyerine Sırlar Dünyası ile başlayan, ardından ise birçok farklı projede yer alarak adını geniş kitlelere duyurmayı başaran Gökçe Akyıldız, ticarete atılarak kendisine bir kafe açtı.
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El yapımı çikolata dükkanı açan ve geçtiğimiz haftalarda ise açılışını gerçekleştiren Gökçe Akyıldız'ın, Mucize Doktor dizisinde rol alıp almayacağı ise merak konusu oldu.
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Çünkü Mucize Doktor'un ilk bölümünün yayınlanmasının ardından dizi ile adı anılan Gökçe Akyıldız'ın, önümüzdeki bölümlerde projede yer alacağı konuşuluyordu.
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Oyunculuğu devam edecek mi?
Öte yandan oyunculuğa devam edeceğini söyleyen oyuncu, dükkan açma fikrini "Çikolatayı çok seviyorum. Üretelim o zaman dedik. Çikolatacı olduk" sözleriyle açıkladı.
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