Herkes merak etti patlayan maden bakın kimin çıktı! Pandora Belgeleri'nde adı var

BARTIN'da maden ocağında patlamada 41 maden işçisi hayatını kaybetti. Tüm Türkiye'yi yasa boğan olayda ihmal olup olmadığı sorusu henüz yanıt bulmadı. Herkes patlamanın yaşandığı maden ocağının sahibini merak etti. O kişi ‘Pandora Belgeleri’nde adı geçen Mehmet Hattat çıktı. Mehmet Hattat'ın bilinen serveti ne kadar? Pandora Belgeleri dünyada ne olarak biliniyor?

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Amasra ilçesinde, Türkiye Taşkömürü Kurumu Amasra Müessese Müdürlüğü’nde dün saat 18.15 sıralarında yer altında patlama meydana geldi. Patlama sonrası hayatını kaybeden işçi sayısını Cumhurbaşkanı Erdoğan 41 olarak açıkladı.

Sayıştay'ın, patlama meydana gelen Bartın'ın Amasra ilçesindeki maden işletmesine yönelik 2019'da "ani gaz degajı ve grizu patlama riski artıyor " uyarısında bulunduğu ortaya çıktı.

O raporda yazanlar:

TTK çıkan haberleri yalanladı

Türkiye Taşkömürü Kurumu ise iddialara ilişkin açıklama yaptı. 'Eksi kotlarda yüksek metan gazı' ve '2019 yılında yayımlanan Sayıştay raporu' içerikli haberlere yalanlama geldi.

Türkiye Taşkömürü Kurumu'nun açıklaması "Bazı basın yayın organlarında yer alan 'Eksi kotlarda yüksek metan gazı' ve '2019 yılında yayımlanan Sayıştay raporu' içerikli haberlerdeki yanlış ifadeler nedeniyle açıklamaya ihtiyaç duyulmuştur. 2019 yılında yayımlanan Sayıştay raporuna atıfta bulunularak yapılan haberlerde, çalışan damarların tamamında gaz içeriğinin yüksek olduğu ifade edilmektedir. Söz konusu haberlerde, kömürün içerisinde yer alan metan gazı, "Çalışılan ortamdaki havada yüksek metan gazı tespit edildi" şeklinde lanse edilmektedir. Söz konusu ifade tamamen yanlıştır."

Maden kimin çıktı?

Patlamanın meydana geldiği madenin ise Mehmet Hattat’ın sahibi olduğu Hattat Enerji ve Maden A.Ş’ye ait olduğu ortaya çıktı.

2005 yılında alınmış

Hattat Enerji ve Maden Ticaret A.Ş internet sitesinde, patlama yaşanan maden ocağının 2005 yılında TTK'dan rödevans (imtiyaz) anlaşması ile alındığı belirtiliyor.

'Pandora Belgeleri'nde isminin anılmasıyla gündeme geldi

Mehmet Hattat, son olarak ‘Pandora Belgeleri’nde isminin anılmasıyla gündeme geldi. ‘Pandora Belgeleri’ne göre, Hattat Holding Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Hattat, Trident Trust firması üzerinden, Britanya Virjin Adaları merkezli Agway Supply Management and Investment Limited adlı bir offshore şirket kuruyor.

Hattat, Beaudene Limited adlı başka bir offshore şirketten ise hisse alıyor. Belgelerde Agway ve Beaudene firmalarının kuruluş amacının endüstriyel yatırımlar yapmak olduğu belirtiliyor.

Mehmet Hattat'ın serveti

Forbes, 2018 yılında Mehmet Hattat’ın 1.4 milyar dolarlık serveti olduğunu açıklamıştı.