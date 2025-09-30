Herkes merak ediyor! Kış saati uygulanacak mı?

9 SENE ÖNCE KALICI HALE GETİRİLDİ

Türkiye ise 2016 yılında aldığı kararla yaz saati uygulamasını kalıcı hale getirdi.

Bu karar doğrultusunda saatler artık yılda iki kez ileri ya da geri alınmıyor.

Amaç, gün ışığından yıl boyunca en verimli şekilde faydalanmak.