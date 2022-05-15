Herkes Masterchef'ten ayrıldı diyordu Mehmet Şef iddialara son noktayı koydu!
TV8'in en çok izlenen yemek yarışması Masterchef hakkında ard arda çıkan haberlere duyarsız kalamayan Mehmet Şef ayrılıyor iddialarına son noktayı koydu ve açıkladı...
Tv8'in sevilen programlarından MasterChef Türkiye'nin yeni sezonu için geri sayım başladı. Jüri koltuğunda Somer Sivrioğlu, Danilo Zanna ve Mehmet Yalçınkaya'nın yer aldığı yarışma için yeni bir iddia ortaya atıldı.
Sosyal medyada Mehmet Şef'in kadrodan ayrılacağı ve yeni sezonda yerine başka bir şefin geleceği öne sürüldü. Bu söylentilerle ilgili sessizliğini koruyan Yalçınkaya, bir takipçisine verdiği cevapla iddialara son noktayı koydu.
Ekranların sevilen yemek yarışması MasterChef Türkiye, bu yıl dördüncü sezonuyla ekranlara gelmeye hazırlanıyor.
Ocak ayında final yapan MasterChef Türkiye'de iki gün üst üste oynanan final etabında Eren ve Hasan, kıyasıya mücadele etmişti. İlk turda hazırladıkları üç yemekle avantajlı isim 65 puanla Eren olmuştu. Hasan ise 59 puan almıştı.