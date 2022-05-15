Herkes Masterchef'ten ayrıldı diyordu Mehmet Şef iddialara son noktayı koydu!

Sosyal medyada Mehmet Şef'in kadrodan ayrılacağı ve yeni sezonda yerine başka bir şefin geleceği öne sürüldü. Bu söylentilerle ilgili sessizliğini koruyan Yalçınkaya, bir takipçisine verdiği cevapla iddialara son noktayı koydu.