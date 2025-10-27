Herkes iyi haber bekliyor! Fatih Ürek'in doktorundan kritik açıklama!

HASTANEDEN "DURUMU STABİL" AÇIKLAMASI

Ünlü sanatçının yakınlarının gece yarısı hastaneye çağrılması büyük endişe yaratırken, hastaneden yapılan resmi açıklamada şu ifadelere yer verildi, "Değerli sanatçımız Fatih Ürek'in durumu stabil olup, yoğun bakımdaki tedavisi devam etmektedir. Süreçle ilgili bir değişiklik olması halinde hastanemiz tarafından bilgilendirme yapılacaktır."