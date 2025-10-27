Herkes iyi haber bekliyor! Fatih Ürek'in doktorundan kritik açıklama!
Fatih Ürek günlerdir yaşam mücadelesi veriyor. Sevenleri iyi haber almak için dualar ediyor. Ancak doktoru yeni gelişmeyi duyurdu. Ünlü isim için kritik saatler...
59 yaşındaki ünlü sanatçı Fatih Ürek, geçirdiği kalp krizi sonrası yoğun bakımda tedavi altında tutuluyor. Tansiyonunun aniden düşmesi nedeniyle yakınları hastaneye çağrılırken, doktorların ilaçları keserek uyandırma sürecine geçtiği öğrenildi.
59 yaşındaki Fatih Ürek'in kalp krizi geçirdikten sonra kalbinin durduğu, yapılan acil müdahale ile yeniden hayata döndürüldüğü öğrenildi. Ünlü sanatçının tedavisinin sürdüğü yoğun bakımda, beyin sapında hasar oluştuğu iddiaları gündeme geldi. Sağlık ekibinin tedaviyi titizlikle sürdürdüğü bildirildi.
HASTANEDEN "DURUMU STABİL" AÇIKLAMASI
Ünlü sanatçının yakınlarının gece yarısı hastaneye çağrılması büyük endişe yaratırken, hastaneden yapılan resmi açıklamada şu ifadelere yer verildi, "Değerli sanatçımız Fatih Ürek'in durumu stabil olup, yoğun bakımdaki tedavisi devam etmektedir. Süreçle ilgili bir değişiklik olması halinde hastanemiz tarafından bilgilendirme yapılacaktır."
ECE ERKEN'DEN DİKKAT ÇEKEN AÇIKLAMA
Sanatçının sağlık durumuyla ilgili son bilgileri televizyon sunucusu Ece Erken paylaştı. Erken, yakın dostu Alişan aracılığıyla edindiği bilgileri şu sözlerle aktardı, "Alişan sahneden inip hemen hastaneye gitmiş. Nedeni, yakınlarını hastaneye toplamaları. Tansiyonu öyle düşmüş ki çıkaramamışlar. Kalbi atıyor ama beyin vücuda hükmetmiyor. Onun için uğraşıyorlar, ilaçları kestiler, uyansın istiyorlar. Dualarımızı esirgemeyelim."