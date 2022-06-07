Herkes evlenecekler diye beklerken Yemin'in aşıkları Özge Yağız- Gökberk Demirci'den haber geldi
Yemin'in aşıkları olarak anılan, Reyhan ve Emir karakterine hayat veren Özge Yağız ile Gökberk Demirci, evlilik yolundaki ilişkilerini sonlandırarak hayranlarını üzdü! Gökberk Demirci, Özge Yağız'ı sosyal medyada hesabından takip etmeyi bıraktı! İlişkilerinin akıbeti ise şimdiden takipçileri tarafından merak konusu oldu!
Yemin'in aşıkları olarak anılan ve evlilik yolundaki ilişkilerini sonlandıran Gökberk Demirci ve Özge Yağız'dan gelen yeni haberler gündemde yerini aldı. Gökberk Demirci, Özge Yağız'ı sosyal medyada hesabından takip etmeyi bırakarak, hayranlarını şaşırttı!
Dizi aşkı gerçek hayata dönüştü..
Kanal 7'de yayınlanan Yemin dizisinde Reyhan ve Emir karakterlerine hayat vererek bir dönem başrol olarak karşımıza çıkan Özge Yağız ve Gökberk Demirci, dizide aşkı gerçek hayata taşımışlardı.
Ayrılık kararı aldılar..
Evlilik yolunda olan aşıklar Özge Yağız ve Gökberk Demirci bu ilişkiye son vererek ayrılık kararı almış ve hayranlarını şoke etmişti.
Gökberk Demirci'den beklenmedik hamle..
Sevenleri tarafından çok yakıştırılan ve barışmaları beklenen ünlü oyunculardan Gökberk Demirci'nin beklenmedik Özge Yağız hamlesi görenleri şaşırttı.