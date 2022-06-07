Herkes evlenecekler diye beklerken Yemin'in aşıkları Özge Yağız- Gökberk Demirci'den haber geldi

Dizi aşkı gerçek hayata dönüştü..

Kanal 7'de yayınlanan Yemin dizisinde Reyhan ve Emir karakterlerine hayat vererek bir dönem başrol olarak karşımıza çıkan Özge Yağız ve Gökberk Demirci, dizide aşkı gerçek hayata taşımışlardı.