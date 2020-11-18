Herkes bunu konuşuyor! Uğur Şahin’in 2 yaşında çekilen fotoğrafı ortaya çıktı
Dünyanın konuştuğu Türk asıllı Prof. Dr. Uğur Şahin'in (55), 53 yıl önce siyah-beyaz çekilmiş fotoğrafını Hatay'daki komşusu paylaştı.
İskenderun doğumlu Prof. Dr. Uğur Şahin, kanserle ilgili yaptığı çalışmalarla adından sıkça söz ettirirken, koronavirüse karşı BNT162b2 isimli aşı müjdesiyle de tüm dikkatleri üzerine çekti. Sahibi olduğu BionTech şirketinde 80 civarında bilim insanı çalıştıran Prof. Dr. Uğur Şahin, 3,9 milyar dolarlık servetiyle 4 yaşındayken gittiği Almanya'nın 93'üncü zengini unvanını aldı.
Şahin'in şirketi BionTech, ABD merkezli Pfizer ile geliştirdikleri koronavirüs aşısında yüzde 90 başarıya ulaştıklarını açıklamasının ardından hemşehrileri, bu başarıdan gurur duyduklarını anlattı.
Basında alakasız fotoğraflar: Şahin'in, Kurtuluş Mahallesi Şehit Oğuz Yener Caddesi'nde otururlarken komşusu olduğunu belirten Uygur, koronavirüs aşısını bulan Türk Prof. Dr. Uğur Şahin ile ilgili basında alakasız fotoğraflar paylaşıldığını belirtti.
2 Temmuz 1967 günü: Uygur, İskenderun sahilinde 2 Temmuz 1967 günü Uğur Şahin'in henüz 2 yaşındayken annesi Kadriye Şahin ile çekildiği siyah-beyaz fotoğrafını paylaştı.