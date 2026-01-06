Herkes boşanacak sanıyordu! Berdan Mardini ve 15 yaş küçük eşi galada ortaya çıktı
Ünlü türkücü Berdan Mardini'nin, kendisinden 15 yaş küçük eşi Dilara Talay'la yollarını ayıracağı yönündeki iddialar bir süredir gazin kulislerini meşgul ediyordu. Çiftin sosyal medyada birbirini takipten çıkarması ve tüm paylaşımlarını silmesi ayrılık söylentilerini güçlendirirken, Mardini cephesinden sürpriz bir hamle geldi. Krizi geride bıraktıkları konuşulan çift, galada yan yana görüntülenerek dedikodulara adeta noktayı koydu.
Sosyal medyada yayılan bu iddialara kayıtsız kalmayan ikili, romantik bir paylaşım ile dedikodulara noktayı koymuştu.
Evliliklerindeki krizi aşan ikili şimdi de galada ortaya çıktı. Gazetecilerin 'ne zaman evlilik?' sorusuna Berdan Mardini'nin eşi yüzüğünü göstererek cevap verdi.