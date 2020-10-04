Herkes alay etti onları dinlemedi yaptı! Eskişehir'de yaptığı işle hayatı değişti

Sıfırdan başladılar: Karasoy "3 yıl önce köye geldik. Eşim Eskişehir'de bir hastanede çalışıyordu. Oradan ayrıldıktan sonra yeni bir iş kurmaya karar verdik. Eşime, 'köye gidelim, orada bir iş yapalım' dedim. O da, 'bir sermayemiz yok, nasıl yapalım?' dedi. Her şeye sıfırdan başlayacaktık." dedi.