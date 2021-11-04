'Herkes ağılıyor, ölecek gibi oldum' deyip anlattı! Bülent Ersoy'un sahnede yaptıkları şok etti

Sahte PCR testleri sebebiyle tutuklanan ve 1 ayı cezaevinde olmak üzere 62 gündür KKTC’de mahsur kalan Bülent Ersoy’un orkestra ekibinden müzisyen ve aranjör Coşkun Kıvılcım yaşananların perde arkasını İHA’ya anlattı.