'Herhalde define buldu' dedirtti! Defne Samyeli gözünü yükseklere dikti
Kira borcu sebebiyle iş insanı Yusuf Aras ile mahkemelik olan Defne Samyeli dava hakkında konuştu.
İşadamı Yusuf Araz, 2 yıldır kira borcunu ödemediği iddiasıyla haciz işlemi başlattığı Defne Samyeli’ne açtığı tahliye ve alacak davasını kazanmıştı. Samyeli, tahliye davasını kaybetmesinin ardından 3 aylık kira tutarı olan 45 bin TL'nin içinde olduğu toplam 234 bin 671 TL'lik ödemeyi yapmış ve evden tahliyesini erteletmişti.
Önceki gün Etiler'de görüntülenen Samyeli dava hakkında konuştu.
Samyeli "İsmimi kullanmakla tehdit etmişti. Manevi tazminat davası açmıştım. Ben de 'mahkeme karar versin' dedim ve mahkeme de kararını verdi. Ben de kiramı ödedim." ifadelerini kullandı.
Yeni bir ev aradığını söyleyen Samyeli, "Daha evimi taşımadım. Ben kimsenin hakkını yemek istemem. Ben ne davalara maruz kaldım. Hiçbir zaman boyun eğmedim" dedi.