'Herhalde define buldu' dedirtti! Defne Samyeli gözünü yükseklere dikti

İşadamı Yusuf Araz, 2 yıldır kira borcunu ödemediği iddiasıyla haciz işlemi başlattığı Defne Samyeli’ne açtığı tahliye ve alacak davasını kazanmıştı. Samyeli, tahliye davasını kaybetmesinin ardından 3 aylık kira tutarı olan 45 bin TL'nin içinde olduğu toplam 234 bin 671 TL'lik ödemeyi yapmış ve evden tahliyesini erteletmişti.