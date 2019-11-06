Hercai'nin yıldızı Ebru Şahin takdir topladı! Akın Akınözü'yle öpüşme sahnesi olaydı

Ebru Şahin'in örnek davranışı sonrası takipçilerinin yaptığı bazı yorumlar şu şekilde yer aldı:

- Ne güzelmiş maddeye tapmadan, parayı yalnızca mutlu olmak için değil mutlu etmek için kullanmak ve bunca miniğin saf sevgisini kazanmak.

- Bu kadar kısa zamanda bu kadar yardım ve iyilik... Çok güzel örneksin.