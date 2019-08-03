Hercai'nin yıldızı Akın Akınözü'nden askerlik tavsiyesi geldi! Askerlik fotoğrafı olay olmuştu
Atv ekranlarının sevilen dizisi Hercai'nin yıldız oyuncusu Akın Akınözü, geçtiğimiz günlerde Serenay Sarıkaya ile bir mekanda görülmesi ile gündeme gelmişken bu sefer askerlik ile ilgili sorulara verdiği cevaplarla gündeme geldi.
Hercai dizisindeki performansı ile herkesin büyük beğenisini toplayan Akın Akınözü, bedelliden yaralanan ünlülerden biri oldu. Askerlikten dönen ve çekimler öncesinde yaz sezonunun keyfini çıkaran Akınözü, askerlik sorularına verdiği cevaplarla gündeme geldi.
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Askerlik fotoğrafı ile de gündeme gelen Akın Akınözü, arkadaşlarıyla bir mekanda eğlenirken görüntülendi. Dizinin güzel tepkiler aldığını belirten yakışıklı oyuncu, “Tatilim İstanbul’da geçiyor” dedi.
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Akın Akınözü, “Askerlik nasıl geçti?” sorularına ise “Güzel bir tecrübe oldu, herkese tavsiye ederim” dedi.
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Yakışıklı oyuncu, askerliğe dair açıklamalarına şu cümlelerle devam etti: "Askerlik anısı çok buraya sığmaz; az ve öz bir şekilde çok güzel bir deneyimdi.
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