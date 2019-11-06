Hercai'nin yıldızı Akın Akınözü sevgilisi Sandra Pestemalciyan ile görüntülendi
Hercai dizisinin Miran'ı Akın Akınözü, sevgilisi Sandra Pestemalciyan ile alışveriş yaparken görüntülendi.
ATV ekranlarının sevilen dizisi Hercai'de Ebru Şahin ile başrolü paylaşarak Miran karakterine hayat veren Akın Akınözü, gözlerden uzak yaşadığı ilişkisinin başrolü Sandra Pestemalciyan ile alışveriş yaparken görüntülendi.
113
Akın Akınözü, sevgilisi Sandra Pestemalciyan, bir alışveriş merkezinin girişinde görüntülendi, çift, el ele mağazaları gezdi.
213
Hercai sayesinde büyük bir hayran kitlesi kazanan Akın Akınözü, Sempatik tavırlarıyla dikkat çekti ve hayranları yoğun ilgi gösterdi. Yakışıklı oyuncu sevenlerini kırmayarak onların ilgisini karşılıksız bırakmadı.
313
Öte yandan geçtiğimiz haftalarda Akın Akınözü'nün, annesi ve sevgilisinin bir mutfakta yemek pişirirken fotoğrafı ortaya çıkmıştı.
413