Hercai'nin yıldızı Akın Akınözü bedelli askerlik için manikür yaptırınca alay konusu oldu

Hercai'nin yıldızı Akın Akınözü bedelli askerlik için manikür yaptırınca alay konusu oldu

ATV'de yayınlanan ve kısa sürede reyting rekorları kırmayı başaran Hercai dizisinin başrol oyuncusu Akın Akınözü, askerlik görevini bedelli olarak yapmaya hazırlanıyor.

Hercai'nin yıldızı Akın Akınözü bedelli askerlik için manikür yaptırınca alay konusu oldu - Sayfa 1

Yayınlandığı 12 bölüm sonrası sezon finaline giren Hercai dizisi, kısa sürede milyonlarca hayran kitlesi kazanmış ve Miran karakterine hayat veren başrol oyuncusu Akın Akınözü'nün yıldızı bir anda parlamıştı. Dizinin sezon finaline girmesini fırsat bilen Akın Akınözü, bedelli olarak askere gidecek.

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Hercai'nin yıldızı Akın Akınözü bedelli askerlik için manikür yaptırınca alay konusu oldu - Sayfa 2

Bedelli askerlikten faydalanacak olan Akın Akınözü'nün asker traşı olduğu anlar sosyal medyada kısa süre içinde yayıldı. Ayrıca dizide canlandırdığı karakterin aksine gerçek hayatta askerlik için manikür yaptırması da ilginç karşılandı.

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Hercai'nin yıldızı Akın Akınözü bedelli askerlik için manikür yaptırınca alay konusu oldu - Sayfa 3

Akın Akınözü'nün önümüzdeki günlerde askerli görevini gerçekleştirmesi planlanıyor. Peki, Hercai dizisinin ardından kısa sürede milyonlarca kişi tarafından mercek altına alınan Akın Akınözü kimdir? 

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Hercai'nin yıldızı Akın Akınözü bedelli askerlik için manikür yaptırınca alay konusu oldu - Sayfa 4

Akın Akınözü, 1990 yılında Ankara'da doğmuştur. Los Angeles General Studies, UC Berkeley Applied Math alanında eğitimini tamamlayıp, oyunculuk üzerine eğitim almıştır.

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