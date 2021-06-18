Hercai'nin yakışıklısı Akın Akınözü dünyaya açılıyor

Kısa süre önce final yapan ve yurt dışında birçok ülkede yayınlanan Nercai dizisi başrollerindeki Ebru Şahin ve Akın Akınözü’nün sadece Türkiye’de değil dünyada da büyük bir hayran kitlesine ulaşmasını sağladı.

Her iki oyuncuya da Hercai’nin ardından yeni teklifler yağdı.