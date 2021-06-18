Hercai'nin yakışıklısı Akın Akınözü dünyaya açılıyor
ATV’de yayınlanan Hercai dizisiyle son zamanlarda yıldızı en çok parlayan erkek oyunculardan biri olan Akın Akınözü, ABD'nin en çok okunan dergilerinden HOLA'nın kapağına çıkacak!
Kısa süre önce final yapan ve yurt dışında birçok ülkede yayınlanan Nercai dizisi başrollerindeki Ebru Şahin ve Akın Akınözü’nün sadece Türkiye’de değil dünyada da büyük bir hayran kitlesine ulaşmasını sağladı.
Her iki oyuncuya da Hercai’nin ardından yeni teklifler yağdı.
Akın Akınözü, bu aralar özellikle yabancı yayın organlarının ilgisini üzerine çekmiş durumda. Kısa süre önce İspanyol medyasında haber olan Akın Akınözü bu kez ABD’de yayınlanan Hola dergisinin kapağında yer alacak.
Akın Akınözü’nün Hola dergisinde kapak olacağı, hayranları tarafından açılan Akın Akınözü etkinlik hesabından duyuruldu.
Bu arada dergi için yapılan çekimin kamera arkası görüntüleri de paylaşıldı.