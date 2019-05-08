Hercai'nin ters köşe yapacak detayını başrolü Reyyan ağzından kaçırdı!
ATV'nin daha ilk bölümü ile en iddialı dizileri arasına giren Hercai'de nefesler tutuldu, herkes yeni bölümde neler olacak sorusuna kilitlendi. Dizinin Reyyan'ı Ebru Şahin yeni bölümde olacakları ağzından kaçırdı.
ATV'nin yeni dizilerinden biri olan Hercai, şu sıralar ekranlarda fırtınalar estiriyor. Daha ilk bölümü izleyiciyi içine alan dizi ve reyting listelerinde yayınlandığı gün zirveyi de kimseye bırakmıyor.
Farklı senaryosu ve alkış toplayan başarılı oyunculuk performansları ile rakiplerinden sıyrılan Hercai dizisi kısa sürede kanalında yüzünü güldüren yapımlardan biri oldu. 9.bölümü ile 10 Mayıs cuma akşamı ekrana gelecek dizi yine nefes kesecek.
Dizide yıldızı parlayan genç oyunculardan biri de şüphesiz Reyyan karakterine hayat veren oyuncu Ebru Şahin oldu. Daha önce İstanbullu Gelin dizisi ile tanıdığımız Ebru Şahin, Hercai ile kariyerinde zirve yaptı.
Dizinin yeni bölümleri hakkında tüyo'lar veren Reyyan, yeni bölümde izleyiciyi ters köşe yapacak detayı ağzından kaçırdı.