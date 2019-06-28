Hercai'nin seksi yıldızı Ebru Şahin'in bikinisine bakanın nutku tutuldu

Hercai'nin seksi yıldızı Ebru Şahin'in bikinisine bakanın nutku tutuldu

ATV'nin Hercai dizisinin Reyyan'ı Ebru Şahin yorucu bir sezonun ardından tatile çıktı, soluğu sahillerde aldı. ATV'nin ses getiren dizisi Hercai ile yıldızı parlayan Ebru Şahin'in bikinili pozuna bakan takipçilerin nutku tutuldu.

Hercai'nin seksi yıldızı Ebru Şahin'in bikinisine bakanın nutku tutuldu - Sayfa 1

Hercai dizisinde Reyyan karakteri ile yıldızı parlayan Ebru Şahin yoğun ve başarılı bir sezonun ardından soluğu tatilde, sahillerde aldı. Ebru Şahin'in bikinili pozu ile instagram takipçilerini mest etti, bakanın nutku tutuldu. 

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Hercai'nin seksi yıldızı Ebru Şahin'in bikinisine bakanın nutku tutuldu - Sayfa 2

ATV'nin yeni dizilerinden biri olan Hercai daha ilk bölümü ile seyirciyi içine çekti farklı senaryosu ile ekran başındakileri sarıp sarmaladı. Reyyan karakterine hayat veren Ebru Şahin ise bu dizi ile birlikte kariyerinde büyük bir sıçrayış yaptı. 

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Hercai'nin seksi yıldızı Ebru Şahin'in bikinisine bakanın nutku tutuldu - Sayfa 3

Daha önce İstanbullu Gelin dizisinde rol alan Ebru Şahin  güzelliği, düzgün fiziği ve başarılı oyunculuğu ile yapımcıların dikkatini çekmişti. Hercai dizisi ile şöhretin zirvesinde olan Ebru Şahin instagramı aktif kullanan ünlülerden. 

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Hercai'nin seksi yıldızı Ebru Şahin'in bikinisine bakanın nutku tutuldu - Sayfa 4

Hercai dizisinden sonra instagramda takipçi sayısı 2.1 milyona çıkan Ebru Şahin'in her paylaşımı olay oluyor, pozlarına yorum ve beğeni yağıyor.

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