Hercai'nin Reyyan'ı Ebru Şahin'in yarı çıplak yatak pozu olay oldu!
ATV'nin büyük ilgi gören dizisi Hercai'nin Reyyan'ı Ebru Şahin şu sıralar yoğun geçen sezonun yorgunluğunu tatilde atıyor. Sık sık seksi pozlar paylaşan Ebru Şahin'in yarı çıplak halde yatağa uzandığı poz ise olay oldu.
Reyyan karakteri ile ATV'nin Hercai dizisinde fırtınalar estiren ve yıldızı parlayan Ebru Şahin yoğun ve başarılı bir sezonun ardından soluğu tatilde, sahillerde aldı. Sık sık seksi paylaşımlar yapan Ebru Şahin'in yarı çıplak yatak pozu ise takipçileri ikiye böldü.
ATV'nin yeni dizilerinden biri olan Hercai daha ilk bölümü ile seyirciyi içine çekti farklı senaryosu ile ekran başındakileri sarıp sarmaladı. Reyyan karakterine hayat veren Ebru Şahin ise bu dizi ile birlikte kariyerinde büyük bir sıçrayış yaptı.
Daha önce İstanbullu Gelin dizisinde rol alan Ebru Şahin güzelliği, düzgün fiziği ve başarılı oyunculuğu ile yapımcıların dikkatini çekmişti. Hercai dizisi ile şöhretin zirvesinde olan Ebru Şahin instagramı aktif kullanan ünlülerden.
Hercai dizisinden sonra instagramda takipçi sayısı 2.1 milyona çıkan Ebru Şahin'in her paylaşımı olay oluyor, pozlarına yorum ve beğeni yağıyor.