Hercai'nin Reyyan'ı Ebru Şahin'in hesabı saldırıya uğradı! Şoka uğradı
Hercai dizisindeki Reyyan karakteriyle yıldızı parlayan Ebru Şahin'in sosyal medya hesabı Instagram'ı saldırıya uğradı.
ATV'nin reytingleri alt üst eden yapımı Hercai'deki başarılı oyunculuğuyla dikkatleri üzerine çeken Ebru Şahin'in peşini aksilikler bırakmıyor. Popülerliğini bir anda arttıran Şahin'in sosyal medya hesabı Instagram'ı saldırıya uğradı.
"Spamlara bakıyorum": Sosyal medya hesabında 2,8 milyon takipçisi bulunan Şahin'in hesabının kapatılması için bazı kişiler ünlü oyuncuya spam (şikayet ederek) bildirdi. Bu durumun farkına varan Şahin, fotoğrafını paylaşarak ‘Spamlara bakıyorum’ yazarak durumla alay etti.
ATV'nin Hercai dizisinde başrolü Akın Akınözü ile paylaşan Ebru Şahin, buradaki göstermiş olduğu performansıyla bir anda göz doldurdu.
Ebru Şahin'in yer aldığı yapımda Akın Akınözü, Serhat Tutumluer, Macit Sonkan, Ayda Aksel, Gülçin Santırcıoğlu gibi isimler yer almaktadır.