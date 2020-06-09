Hercai'nin Reyyan'ı Ebru Şahin'in hesabı saldırıya uğradı! Şoka uğradı

"Spamlara bakıyorum": Sosyal medya hesabında 2,8 milyon takipçisi bulunan Şahin'in hesabının kapatılması için bazı kişiler ünlü oyuncuya spam (şikayet ederek) bildirdi. Bu durumun farkına varan Şahin, fotoğrafını paylaşarak ‘Spamlara bakıyorum’ yazarak durumla alay etti.