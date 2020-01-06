Hercai'nin Reyyan'ı Ebru Şahin ve Oğulcan Engin arasındaki aşk iddiası gündeme oturdu!

İddialara göre ünlü şarkıcı Seda Sayan, ikilinin aralarını yapmak için Ebru Şahin'i Oğulcan Engin'in Cihangir'de yeni açtığı kafesine çağırdı. Oğulcan ve Ebru kafede ilk kez görüntülendi ve ikili magazincilerden kaçmama kararı aldı.