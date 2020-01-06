Hercai'nin Reyyan'ı Ebru Şahin ve Oğulcan Engin arasındaki aşk iddiası gündeme oturdu!
ATV'de izleyicilerle buluşan Hercai dizisinin Reyyan'ı olarak bilinen Ebru Şahin ile Seda Sayan'ın oğlu Oğulcan Engin arasında aşk iddiaları gündeme bomba gibi düştü.
Ekranların reyting rekortmeni dizisi Hercai'de Reyyan karakterini canlandıran Ebru Şahin ile Seda Sayan'ın oğlu Oğulcan Engin arasındaki aşk iddiaları magazin gündemini hareketlendirdi.
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İddialara göre ünlü şarkıcı Seda Sayan, ikilinin aralarını yapmak için Ebru Şahin'i Oğulcan Engin'in Cihangir'de yeni açtığı kafesine çağırdı. Oğulcan ve Ebru kafede ilk kez görüntülendi ve ikili magazincilerden kaçmama kararı aldı.
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Kafede bir araya gelen Şahin ve Engin'in uzunca bir süre sohbet edip eğlendiler. Oldukça eğlenen ikilinin yeni bir aşka yelken açtığı konuşuluyor.
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Ebru Şahin Kimdir?
Şu sıralar Atv ekranlarında yayınlanan Hercai dizisinde, Reyyan karakterini canlandıran Ebru Şahin’in hayatı şu şekilde.
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