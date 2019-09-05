Hercai'nin Reyyan'ı Ebru Şahin rekor ücret talep etti duyanların ağzı açık kaldı

İlk olarak 2017 yılında Savaşçı dizisiyle karşımıza çıkan Ebru Şahin, şimdilerde Türkiye'nin en çok konuştuğu isimleri arasında yerini alıyor. Hercai dizisinde adından sıkça söz ettiren Şahin, milyonlardan bahsedilen reklam teklifleri de alıyor.