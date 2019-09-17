Hercai'nin Miran'ı Akın Akınözü'nü daha önce böyle görmediniz resmen evrim geçirmiş
Daha önce pek çok farklı projede yer almasına rağmen adını ATV'de yayınlanan Hercai dizisiyle duyurmayı başaran Akın Akınözü'nün eski fotoğrafları sosyal medyaya sızdı.
Evrim geçirmiş ünlülere bir yenisi daha eklendi. Hercai'de canlandırdığı Miran karakteriyle ve stiliyle milyonlarca izleyiciye ulaşan Akın Akınözü'nün kilolu fotoğrafları ortaya çıktı. Fotoğrafları görenler şaşkınlıklarını gizleyemedi.
120 kilodan 70 kiloya düşerek adeta bambaşka birine dönüşen Akın Akınözü, verdiği kiloların ardından şu ifadeleri kullanmıştı: “Değişimin gücünü ilk kez 120 kilodan 70 kiloya düştüğümde keşfettim”
Oyuncu, bu bedensel deneyimin “iradeden” geçtiğine inandığını da sözlerine eklemişti. Öte yandan sosyal medyaya yansıyan fotoğraflar fan sayfaları tarafından beğeni ve yorum yağmuruna tutuldu.
Peki Akın Akınözü kimdir?
Akın Akınözü, 1990 yılında Ankara’da dünyaya gelmiştir. Los Angeles General Studies, UC Berkeley Applied Math alanında eğitimini tamamlayıp, oyunculuk üzerine eğitim almıştır.