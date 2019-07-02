Hercai'nin Miran karakteri askerlik paylaşımıyla olay oldu
Yakışıklı oyuncu Akın Akınözü, askerlik fotoğrafını yayınladı. Hercai dizisinde canlandırdığı Miran karakteri ile kısa sürede büyük bir üne kavuşan Akın Akınözü, askerlik fotoğrafını yayınladı.
Son dönemin başarılı oyunlarından olan Akın Akınözü, sosyal medya hesabı Instagram'dan askerlik fotoğrafını paylaşan yakışıklı oyuncunun paylaşımı olay oldu
Hercai dizisinde canlandırdığıMiran karakteriyle büyük bir üne kavuşan Akın Akınözü, askerlik fotoğrafını paylaştı
"Askerden döndüğümde beni 2 milyonu aşmış daha da büyük bir aileyle karşıladığınız için sizlere çok teşekkür ederim..." notunu ekledi.
Akın Akınözü nereli ve kaç yaşında?Akın Akınözü kimdir? Akın Akınözü nereli, kaç yaşında? Akın Akınözü 1990 yılında doğdu. Hercai dizisi ile geniş kitleler tarafından tanınan ve genç kızların sevgilisi haline gelen genç oyuncu kariyerine Azrail adlı sinema filmiyle adım atmıştı. Akın Akınözü hakkında bilinmesi gerekenler haberimizde... Akın Akınözü nereli ve kaç yaşında?