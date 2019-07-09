Hercai'de yeni sezon öncesi şok eden ayrılık resmen duyurdu!
ATV'nin en çok konuşulan ve farklı senaryosu ile reyting rekorları kıran dizisi Hercai'de yeni sezon öncesi şok bir ayrılık yaşandı. Ekim ayının ilk haftalarında yeni sezona başlaması beklenen dizideki ayrılık haberi sosyal medyada yayıldı.
ATV'nin olay olan dizisi Hercai yeni sezon bölümleri için gün sayarken diziden flaş bir ayrılık haberi geldi. Farklı senaryosu ve başarılı oyunculuk performansları ile daha ilk bölümden izleyiciyi içine çeken dizinin senaristi Eda Tezcan diziden ayrıldığını duyurdu.
Midyat'ın en güçlü ailelerinden Şadoğullarının torunlarından biri olan Reyyan ile yıllar önce öldürülen anne babasının intikamını almak isteyen Miran'ın imkansız aşk hikayesini anlatıldığı dizinin başrollerinde Ebru Şahin (Reyyan) ve Akın Akınözü yer alıyor.
Genç isimlerin yanı sıra usta isimleri de kadrosunda bulunduran dizide Gülçin Santırcıoğlu, Serhat Tutumluer, Ayda Aksel, Macit Sonkan, Serdar Özer, Oya Unustası, gibi tecrübeli isimlerde var.
Başarılı bir sezon geçiren dizinin senaristi Eda Tezcan'ın Gold Film ile anlaşması haberinin ardından dizinin hayranlarını korku sardı. Birçok takipçi acaba dizinin yeni sezonu ne zaman başlayacak, senarist ayrıldığı için yeni sezon geç mi başlayacak sorusunun yanıtını aradı.