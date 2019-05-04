Hercai'de şoke eden gerçek Miran Aslanbey'in babası bakın kim çıktı!

Hercai'de şoke eden gerçek Miran Aslanbey'in babası bakın kim çıktı!

ATV ekranlarında beğeniyle izlenen Hercai dizisinde Azize Aslanbey'in Miran Aslanbey'in babasının Hazar Şadoğlu olduğunu söylemesi ekran başındakileri şoke etti.

Hercai'de şoke eden gerçek Miran Aslanbey'in babası bakın kim çıktı! - Sayfa 1

ATV'de cuma akşamları reyting rekorları kıran Hercai'nin 8. bölümüne Azize Aslanbey'in korkunç planı damgasını vurdu.  Aslanbey ile Şadoğlu aileleri arasındaki intikam savaşında herkesi sarsan gerçekler ortaya çıkmaya başladı. 

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Hercai'de şoke eden gerçek Miran Aslanbey'in babası bakın kim çıktı! - Sayfa 2

 Hercai'de Reyyan'ın, Azat'tan gelen evlilik teklifini kabul etmesiyle iki konakta da işler iyice karıştı. Ama asıl heyecanın arttığı anlar, bölümün final sahnesinde yaşandı. 

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Hercai'de şoke eden gerçek Miran Aslanbey'in babası bakın kim çıktı! - Sayfa 3

Azize Aslanbey, Şadoğlu ailesinden intikam yeminini tekrarlarken, Miran'ın aslında Hazar Şadoğlu'nun oğlu olduğunu söyledi.

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Hercai'de şoke eden gerçek Miran Aslanbey'in babası bakın kim çıktı! - Sayfa 4

 Azize'nin planı, Miran Şadoğlu ailesini paramparça ettikten sonra Miran'ın gerçek babasını ortaya çıkarmak. 

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