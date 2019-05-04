Hercai'de şoke eden gerçek Miran Aslanbey'in babası bakın kim çıktı!
ATV ekranlarında beğeniyle izlenen Hercai dizisinde Azize Aslanbey'in Miran Aslanbey'in babasının Hazar Şadoğlu olduğunu söylemesi ekran başındakileri şoke etti.
ATV'de cuma akşamları reyting rekorları kıran Hercai'nin 8. bölümüne Azize Aslanbey'in korkunç planı damgasını vurdu. Aslanbey ile Şadoğlu aileleri arasındaki intikam savaşında herkesi sarsan gerçekler ortaya çıkmaya başladı.
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Hercai'de Reyyan'ın, Azat'tan gelen evlilik teklifini kabul etmesiyle iki konakta da işler iyice karıştı. Ama asıl heyecanın arttığı anlar, bölümün final sahnesinde yaşandı.
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Azize Aslanbey, Şadoğlu ailesinden intikam yeminini tekrarlarken, Miran'ın aslında Hazar Şadoğlu'nun oğlu olduğunu söyledi.
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Azize'nin planı, Miran Şadoğlu ailesini paramparça ettikten sonra Miran'ın gerçek babasını ortaya çıkarmak.
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