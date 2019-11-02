Hercai'de öpüşme sahnesi olay yarattı Miran ve Reyyan sosyal medyayı salladı

Hercai son bölümde neler yaşandı?

Bugüne kadar oynadığı oyunlarla her istediğine sahip olan Azize Aslanbey, Miran ve Reyyan'ın aşkı karşısında daha fazla direnemez ve yıllardır Miran'ın üzerinde kurmuş olduğu hakimiyet parçalanmaya başlar.