Hercai'de öpüşme sahnesi olay yarattı Miran ve Reyyan sosyal medyayı salladı
ATV'de yayınlanan Hercai dizisinin önceki gün yayınlanan son bölümüne Reyyan ve Miran karakterlerinin öpüşme sahnesi damga vurdu.
Ekranların Cuma günleri en çok izlenen dizisi Hercai, son bölümüyle nefesleri kesti. Dizinin başrol oyuncularından Miran karakterine hayat veren Akın Akınözü ve Reyyan'ı canlandıran Ebru Şahin'in öpüşme sahnesi, önceki gün yayınlanan 19. bölümde sosyal medyanın zirvesine yerleşti.
Televizyon dizileri arasında son zamanların en çok yakıştırılan olarak gösterilen ikilisi Miran ve Reyyan'ın ateşli öpüşme sahnesi '#bensendetutuklukaldım' etiketiyle Twitter'da TT listesinin zirvesine oturdu.
İkilinin gözyaşları eşliğinde dakikalarca ayrılmaması, kimilerine göre son yıllardaki en güzel öpüşme sahnesi olarak gösterildi. Peki Hercai'nin son bölümünde neler yaşandı?
Hercai son bölümde neler yaşandı?
Bugüne kadar oynadığı oyunlarla her istediğine sahip olan Azize Aslanbey, Miran ve Reyyan'ın aşkı karşısında daha fazla direnemez ve yıllardır Miran'ın üzerinde kurmuş olduğu hakimiyet parçalanmaya başlar.