Hercai yıldızı Ebru Şahin ve Cedi Osman aşka geldiler öpüşürken fena yakalandılar
ATV'de yayımlanan Hercai dizisinde başrol oynayan Ebru Şahin, basketbolcu Cedi Osman ile yeni bir aşka yelken açtı, ikili öpüşürken yakalandı.
Akın Akınözü ile oynadığı dizi Hercai'de herkesin beğenisini kazanan ve büyük bir hayran kitlesine kavuşan Ebru Şahin, şimdilerde yeni sevgilisi Cedi Osman ile adından söz ettiriyor.
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İlk olarak aşklarını gizli tutmak isteyen Ebru Şahin ve Cedi Osman, geçtiğimiz haftadan beri aşklarını gizlemekten vazgeçti. İlk haklarında çıkan aşk haberlerinin yalan olduğunu söyleyen ikili, kameralar karşısına el ele çıktığından beri kimseden saklamıyorlar.
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Beraber tatil yaptıkları Çeşme'de bir gece vakti mekandan ayrılırken el ele poz veren Ebru Şahin ve Cedi Osman, aşk tatillerine ise devam ediyor.
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Milli basketbolcu ile güzel oyuncu, Çeşme'nin serin sularında adeta aşka geldi.
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