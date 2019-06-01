Hercai sezon finaline evlilik teklifi sahnesi damga vurdu

Kutudan evlilik yüzüğünü çıkaran Miran, Reyyan'a bakarak, "Seninle hikayemiz burada bitti şimdi tam burada yeniden başlasın. Eğer bana izin verirsen ben bu hikayeyi sil başan yeniden yazabilirim. Benim karım olur musun benimle evlenir misin?" dedi. Evlilik teklifinin ardından ikilinin gözü yaşlı bakışları altında bölüm sona erdi.