Hercai sezon finaline evlilik teklifi sahnesi damga vurdu
ATV ekranlarında yayınlanan Hercai 12. bölüm sezon finaline Miran'ın Reyyan'a yaptığı evlilik teklifi damgasını vurdu.
Hercai 12. bölüm sezon finali nefesleri kesti.“İntikamdan doğan imkansız bir aşkın hikayesi” mottosuyla yola çıkan Hercai dizisinin son bölümünde heyecan yine eksik olmadı. Dizinin son sahnesi sosyal medyayı salladı.
Kendini affettirmek isteyen Miran, Reyyan'ı Şadoğlu konağından gizlice alarak, ilk geceyi geçirdikleri eve götürdü. Miran'ın Reyyan'ı intikam için terkettiği ve kahrından Reyyan'ın yaktığı ev harabeye dönmüştü. Evi aynısı gibi yeniden yapan Miran'ın sürprizi bununla sınırlı değildi.
Gözyaşları içerisinde evlilik teklifi
Miran'ın aldığı ve Yaren'in yırttığı gelinliği yeniletip duvara asılı bulan Reyyan, şaşkınlığını gizlemeyemedi. Miran, daha sonra gözyaşları içerisinde Reyyan'a evlilik teklifinde bulundu.
Kutudan evlilik yüzüğünü çıkaran Miran, Reyyan'a bakarak, "Seninle hikayemiz burada bitti şimdi tam burada yeniden başlasın. Eğer bana izin verirsen ben bu hikayeyi sil başan yeniden yazabilirim. Benim karım olur musun benimle evlenir misin?" dedi. Evlilik teklifinin ardından ikilinin gözü yaşlı bakışları altında bölüm sona erdi.