Hercai setinde kavga çıkardı dendi Akın Akınözü olayı anlattı Ebru Şahin sildi attı

Hercai setinde olay çıkardığı sürekli olarak sete geç geldiği iddia edilen Akın Akınözü'nün dün sette büyük bir kavga çıkardığı iddia edildi. İddialara göre, Hercai'de Miran karakter ile izleyici karşısına çıkan Akın Akınözü sık sık yaptığı gibi yine sete gecikti. Yapılan uyarılar üzerine sinirlenen ve karavanı dağıtan oyuncu iddiaya göre yapım koordinatörünün de üzerine yürüdü.