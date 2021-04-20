Hercai setinde kavga çıkardı dendi Akın Akınözü olayı anlattı Ebru Şahin sildi attı
ATV'nin sevilen dizisi Hercai setinde olay çıkardığı iddia edilen Akın Akınözü, yaşananları anlattı. Ebru Şahin, rol arkadaşını sildi.
Hercai setinde olay çıkardığı sürekli olarak sete geç geldiği iddia edilen Akın Akınözü'nün dün sette büyük bir kavga çıkardığı iddia edildi. İddialara göre, Hercai'de Miran karakter ile izleyici karşısına çıkan Akın Akınözü sık sık yaptığı gibi yine sete gecikti. Yapılan uyarılar üzerine sinirlenen ve karavanı dağıtan oyuncu iddiaya göre yapım koordinatörünün de üzerine yürüdü.
Araya girenlerin sakinleştirmeye çalıştığı ünlü oyuncunun seti terk ettiği öğrenildi. Tüm dizi ekibinin çekimlerin başlaması için Akınözü'nü beklediği belirtildi.
Akın Akınözü, çekimlerine geç gittiği için ekip tarafından uyarılınca karavanını dağıtıp, seti terk ettiği iddialarına Instagram'dan cevap verdi.
Olayın kendisiyle ilgisinin olmadığını söyleyen oyuncu, "Tarafımca gerçekleştirilmediği halde bugün yaşandığı iddia edilen ve gerçekliği tamamıyla farklı yansıtılan olaya ilişkin kendime ve beni her daim saygımdan ötürü açıklama yapma zorunluluğunu hissetmiş bulunmaktayım" dedi.