Hercai Menajerimi Ara Arıza çakıldı Kefaret Survivor'a şok! Reytingleri altüst oldu zirve bakın kimin

3 sezondur ATV'de ekrana gelen Hercai, kısa sürede dünyada da büyük ses getirmişti. Bu yılki sezonunda Hercai istenilen reyting başarısını bir türlü sağlayamadı. Güçlü rakipleri karşısında Hercai bu hafta ilk 10'a girmeyi başaramadı.