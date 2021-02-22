Hercai Kefaret Arıza ve Menajerimi Ara'ya büyük şok! Fark atıp zirveyi bakın kim kaptı
21 Şubat 2021'in reyting sonuçları Kefaret, Hercai, Arıza ve Menajerimi Ara dizisini hüsrana uğrattı.
Sürükleyici hikayesiyle seyirciyi ekrana bağlayan Kefaret bu haftaki bölümüyle yükselişe geçti. Başrollerinden Nurgül Yeşilçay, Mert Fırat, Yurdaer Okur'un yer aldığı dizi zirve yarışına bir sıra daha yaklaştı.
Reyyan ve Miran'ın birbirlerine olan kırgınlıklarının sona erdiği Hercai'de Miran, Reyyan'ın isteğiyle Azize'ye bir şans vermeye karar verdi. Ekranların sevilen dizisi dün akşamki bölümüyle reytinglerde adeta çakıldı.
Geçtiğimiz haftalarda reytinglerde düşüş yaşayan Arıza, dün akşamki bölümüyle reyting yarışına dahil olduğu duyurdu. Sevilen dizi reytinglerde geçen haftaya göre bir sıra daha yükseldi.
Fransız yapımı olan Dix pour cent dizisindne uyarlanan Menajerimi Ara, reytinglerde hüsrana uğradı. Daha önce final yapacağı iddiaları ortaya atılan dizi gün değişikliğine gitmişti. Dün akşamki bölümünde Menajerimi Ara Total ve ABC grubunda ilk 10'a girmeyi başaramadı.
İşte pazar günü reytingleri...