Hercai için final çanları çalıyor iki oyuncu birden ATV dizisine veda edecek

Üstelik final iddiasını doğrulayacak iki de ayrılık yaşanacak. Azad karakterine hayat veren Ahmet Tansu Taşanlar ve Gönül'ü canlandıran Oya Unustası diziye veda ediyor. İkilinin hangi bölümde ve nasıl diziden ayrılacağı ise henüz netlik kazanmadı.