Hercai için final çanları çalıyor iki oyuncu birden ATV dizisine veda edecek
ATV'nin sevilen dizisi Hercai'de çifte ayrılık yaşanacak. Hercai dizisinin finalinin yaklaştığı bu gelişmeyle belli oldu.
Televizyon ekranlarında yepyeni yapımlar yer alırken reytingde düşüş yaşayanlar artık finale doğru yuvarlanmakta... ATV'nin Hercai dizisi de ilk günkü reytinglerini artık yakalayamıyor. Durum böyle olunca final iddiaları dilden dile dolanmaya başladı.
Üstelik final iddiasını doğrulayacak iki de ayrılık yaşanacak. Azad karakterine hayat veren Ahmet Tansu Taşanlar ve Gönül'ü canlandıran Oya Unustası diziye veda ediyor. İkilinin hangi bölümde ve nasıl diziden ayrılacağı ise henüz netlik kazanmadı.
Başrollerinde Akın Akınözü ve Ebru Şahin'in yer aldığı dizinin yönetmen koltuğunda Cem Karcı oturuyor.
Pazar günleri ekrana gelen Mira Yapım imzalı Hercai'ye geçtiğimiz haftalarda Ebrar Demirbilek de veda etmişti.