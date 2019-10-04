Hercai dizisinin yıldızı Akın Akınözü'nün annesi oğlundan daha ünlü bakın kim çıktı
Hercai dizisinde Miran Aslanbey karakterine hayat veren Akın Akınözü'nün annesi Özlem Akınözü, oğlundan daha ünlü çıktı.
Hercai dizisinde Miran Aslanbey karakterine hayat veren, milyonların beğendiği Akın Akınözü'nün annesi de kendisi gibi oyuncu çıktı. Başarılı oyunculuğu ve yakışıklılığıyla kısa sürede milyonlarca hayrana kavuşan Akın Akınözü'nün annesi Özlem Akınözü, oğlundan daha ünlüymüş.
Kendisi gibi annesi de oyuncu olan Akın Akınözü'nün annesi Özlem Akınözü de şimdiye kadar birçok dizide ve filmde rol almış.
Özlem Akınözü'nün bugüne kadar oynadığı dizi ve filmler ise şöyle:
Sensiz Olmuyor (Sema), Sahte Prenses (Sabahat), Dicle (Revnak), Tek Türkiye (Zelal), Karagül, Zeytin Tepesi ve Payitaht Abdülhamit dizilerinde rol almıştır. Ayrıca 2018 yılında Deliha 2.
Özlem Akınözü'nün babası 1988 yılında yaşamını yitiren usta isim Süreyya Arın. Kula'da Üç Gün, Safranbolu'da Zaman gibi filmlerin anlatıcısı olarak yer aldı.