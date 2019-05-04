Hercai dizisinin yapımcısından flaş açıklama: "Dizimiz zarar görmeye başladı"
Cuma akşamlarının vazgeçilmez dizisi Hercai'yle ilgili dizinin yapımcısından flaş açıklama geldi. MİA Film, açıklamada dizi izleyecilerine seslenenerek ricada bulundu.
ATV ekranlarında yayınlanan ve reyting rekorları kıran Hercai dizisinin sosyal medya hesaplarıyla alakalı MİA Film'den açıklama geldi.
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Açıklamada, diziyle ilgili açılan sahte hesapların spoiler vermesiyle alakalı konuşan yapım şirketi bu durumun diziye büyük zarar vermeye başladığını duyurdu.
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MİA Film'in açıklaması şu şekilde: "Hercai severler, kötü niyetli bazı fan sayfaları ve fake hesaplar artık dizimize büyük zarar vermeye başladı. Bu durum verilen bütün emeklere büyük bir saygısızlık ve hırsızlıktır.
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Hercai ile ilgili sahne çekip paylaşan, bu paylaşımları yayan, destek veren ve seneryoya dair bilgi paylaşımı yapan birçok hesap tarafımızca belirlenmiştir.
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