Hercai dizisinin Reyyan'ı Ebru Şahin 'Al Ömrümü' türküsünü söyledi sosyal medya yıkıldı

Hercai'deki başarılı oyunculuğu ve güzelliği ile sıklıkla sosyal medyada gündem olan Ebru Şahin, bu sefer sesiyle sosyal medyaya damga vurdu. 'Al Ömrümü' türküsünü seslendiren Şahin'e ''Sesi de kendisi kadar güzel'' yorumları yapıldı.

İşte Ebru Şahin'in türkü söylediği video