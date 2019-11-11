Hercai dizisinin Reyyan'ı Ebru Şahin 'Al Ömrümü' türküsünü söyledi sosyal medya yıkıldı
ATV ekranlarında yayınlanan Hercai dizisinin Reyyan'ı Ebru Şahin, 'Al Ömrümü' türküsüyle herkesi mest etti.
ATV ekranlarının sevilen dizi Hercai'de Akın Akınözü ile başrolü paylaşan Ebru Şahin, sosyal medyada türkü söylediği anları paylaştı, oyunculuğunun yanı sıra sesiyle beğeni toplayan Ebru Şahin, övgü dolu yorumlar aldı.
Hercai'deki başarılı oyunculuğu ve güzelliği ile sıklıkla sosyal medyada gündem olan Ebru Şahin, bu sefer sesiyle sosyal medyaya damga vurdu. 'Al Ömrümü' türküsünü seslendiren Şahin'e ''Sesi de kendisi kadar güzel'' yorumları yapıldı.
Öte yandan geçtiğimiz hafta güzel oyuncu, meslektaşlarına örnek olacak bir davranışa imza atarak Batman ve Muş'ta köy okullarında okuyan çocuklara bot ve mont gönderdi.
Güzelliği ve oyunculuğuyla ekranların sevilen isimleri arasında yerini alan Ebru Şahin, bu hareketiyle gönüllere taht kurmuştu. Sanatçının bu davranışı sosyal medyada büyük yankı uyandırmıştı.