Hercai dizisinde Ebru Şahin'le beraber rol alan Akın Akınözü'den samimi itiraf!
ATV'nin sevilen dizisi Hercai'de Ebru Şahin ile beraber başrolü paylaşan Akın Akınözü, samimi açıklamalarda bulundu.
ATV'nin dizisi Hercai'de yıldızı parlayarak büyük bir hayran kitlesine sahip olan Akın Akınözü, dizide oynadığı Miran karakteri ve kendisi hakkında samimi açıklamalar yaptı.
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Hercai'de sevilen oyuncu Ebru Şahin ile başrolü paylaşan Akın Akınözü, Miran karakteri hakkında şunları söyledi:
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"Emeklemekten oyunculuk adına, kariyerim adına emeklemekten yürümeye geçtiğim proje ve karakter oldu.''
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''Belkide bütün emeklerimin ve çalışmalarımın ilk olgun meyvesini aldığım bir karakter oldu. Bu anlamda kendisine çok teşekkür ederim. Duyuyorsa beni."
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