Hercai dizinde kriz çıkaran ayrılık! Yeni sezon öncesi resmen duyurdu

ATV'nin en çok izlenen ve takip edilen dizisi Hercai yeni sezon bölümleri için gün sayarken diziden flaş bir ayrılık haberi geldi. Farklı senaryosu ve başarılı oyunculuk performansları ile daha ilk bölümden izleyiciyi içine çeken dizinin senaristi Eda Tezcan diziden ayrıldığını duyurdu.