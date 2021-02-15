Hercai Arıza Kefaret ve Survivor'a fark attı! Zirvedeki program herkesi şaşırttı
14 Şubat 2021 günü reyting sonuçları Hercai, Arıza, Kefaret ve Survivor'u hüsrana uğrattı. Zirvedeki program herkesi şaşırttı
Yönetmen koltuğuna Barış Yöş'ün oturduğu, senaryosunu Eda Tezcan'ın kaleme aldığı Hercai 2021 yılına reytinglerde iyi başlamadı. Önceki yıllarda zirve yarışında olan Hercai, ikinci sezonuyla birlikte reytinglerde düşüşe geçti.
Nurgül Yeşilçay, Mert Fırat, Yurdaer Okur'un başrollerini paylaştığı Kefaret Fox TV'nin yeni sezonda iddiaları dizileri arasında gösteriliyordu. Reytinglere ilk aylarda iyi başlamayan dizi son haftalarda belirgin bir yükselişe geçti. Kefaret zirve yarışına aday olma yolunda ilerliyor.
Show TV'nin yeni sezondaki aksiyon dizisi Arıza haftalardır aynı sırada sürdürdüğü pozisyonu bu hafta bir alt sıraya düştü. Sevilen dizi reyting yarışından uzaklaşmaya başladı.
Survivor 2021'in dün akşam ekrana gelen bölümünde eleme adayı belirledndi. Heyecanın dorukta olduğu program seyirciyi ekran başına kilitledi. Zirve yarışına ortak olan Survivor'u geçen program ise herkesi şaşırttı.
İşte pazar günü reytingleri...