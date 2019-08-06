Her yıl aynı günde tarlaya Ömer yazıyor! Sebebini öğrenen gözyaşını tutamıyor

"Kalemle kağıda yazar gibi yazıyorum"

Kardeşinin ölmeden önce tarla ve bahçe işleriyle ilgilendiği belirten Mesut Turan, şimdi bu işleri kendisinin yaptığını söyledi. Turan, şöyle konuştu: Kardeşimin iş yaptığı tarlalarda şimdi ben çalışıyorum. Buralardan her geçtiğimde onun hatıraları gözümde canlanıyor. Acısına dayanamıyorum.