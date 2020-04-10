Her yere sıvı sürerken yakalandı! Korona sanıldı domuz büyüsü çıktı

Polis merkezine götürüldü: Polis, apartmanda koronavirüs paniğine neden olan maddenin sırrını çözdü. Polisin yaptığı incelemede, güvenlik kamerasına yansıyan kadının Kezban M. olduğu belirlendi. Kezban M., polis ekipleri tarafından dün akşam saatlerinde evinde gözaltına alınarak, polis merkezine götürüldü.