Her Yerde Sen dizisi FOX'un başını yaktı seyirci isyan etti!
FOX ekranlarının buram buram aşk kokan gençlik dizisi Her Yerde Sen'in cuma günü yayınlanacak olan 11. bölüm fragmanı kriz yarattı. Selin ve Demir'in aşklarını doyasıya yaşayamamasından rahatsız olan seyirciler isyan çıkardı!
Cuma akşamlarının en çok izlenen dizilerinden biri renkli, eğlenceli ve aşk kokan senaryosu ile dikkat çeken Her Yerde Sen oldu. FOX'un yaz ekranlarını şenlendiren dizi ise farklı senaryosu ile daha ilk bölümden seyirciyi içine çekti bile!
Her Yerde Sen, aynı evde hak iddia eden ve keçi gibi inatçı olan Demir ile Selin'in birlikte yaşamak zorunda kalmasıyla renklenen hikayesini anlatıyor. Bu yetmezmiş gibi birinin çalıştığı şirkete, diğerinin yönetici olarak gelmesiyle birlikte olaylar içinden çıkılmaz bir hal alıyor.
İlgiyle izlenen dizinin başrollerinde ise Aybuke Pusat, Furkan Ardıç, Ali Yağcı ve Aslıhan Malbora gibi genç yetenekler yer alıyor.
Cuma akşamı 11. bölünü ile ekrana gelecek dizinin fragmanları günler öncesinden FOX ekranlarında dönmeye başladı. Her yer Sen yeni bölüm fragmanlarını izleyen seyirci krize girdi.