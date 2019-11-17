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Her Yerde Sen 23. Bölüm 1. Fragmanı Final

Her Yerde Sen dizisi 23. Final bölümüyle 23 Kasım 2019 Cumartesi akşamı FOX'ta olacak. Her Yerde Sen'in bu hafta yayınlanacak son bölümünde neler yaşanacak?

Her Yerde Sen 23. Final bölüm fragmanı yayınlandı. Her Yerde Sen'in yeni bölümünde neler yaşanacak? Her Yerde Sen 23 Kasım 2019 Cumartesi akşamı FOX'ta...

Adına ister kader deyin ister hayat, başınıza gelen en iyi şeyler çoğu zaman içinden çıkılmaz sorunların arkasına gizlenir. Aynı evde hak iddia eden ve keçi gibi inatçı olan Demir ile Selin birlikte yaşamak zorunda kalır. Bu da yetmezmiş gibi birinin çalıştığı şirkete, diğerinin yönetici olarak gelmesiyle birlikte olaylar içinden çıkılmaz bir hal alacaktır.

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