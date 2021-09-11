Her yer kemik kaynıyor! Palandöken Barajı'nın suları çekildi korku filmi gibi görüntüler çıktı

Gövdesi dolgu tipi toprak olan barajda 4 Eylül 2005'te su tutulması ile birlikte 50,50 kilometrekarelik göl alanı oluştu. Çat ilçesine bağlı Aşağı Çat, Yukarı Çat, Taşağıl ve Tüysüz köyleri ile Aşağı Çat köyü mezarlığının bir bölümü ile Yukarı Çat köyü mezarlığı ise tamamen sular altında kaldı.