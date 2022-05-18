Her şey öğrenciler dersteyken oldu! Sonrasında yaşananlar şoke etti

Henüz sınavlarının tamamlanmadığını ve okulların kapanmasına kısa süre kala yapılan bu işlemi doğru bulmadıklarını söyleyen öğrenciler ve velileri duruma tepki gösterdi. Okul arazisinin, okul kurucusu ile uzun süredir yaşadığı kira anlaşmazlığı sebebiyle meydana gelen haciz sebebiyle mağdur olan öğrenciler ne yapacaklarını düşünmeye başladı.