'Her şey çok güzel olacak' diyen vatandaşa Erdoğan'dan cevap: Daha güzel olacak
İstanbul’da vatandaşları selamlayan Cumhurbaşkanına bir kişi, “Başkanım her şey çok güzel olacak” diyerek seslendi. Bu seslenişe gülen Erdoğan, “Daha güzel olacak daha güzel olacak” diyerek karşılık verdi.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, geleneksel Beyoğlu İftarı öncesi Taksim'e gitti. İstiklal Caddesi'nde nostaljik tramvaya binen Erdoğan, halkı selamladı.
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İftar vaktine bir saat kala Taksim Meydanı'na gelen Erdoğan, vatandaşların yoğun sevgi gösterileriyle karşılandı. Erdoğan, iftarın verileceği alanda etrafını saran vatandaşlarla sohbet ederken, hatıra fotoğrafı çektirdi.
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, daha sonra beraberindekilerle Cumhuriyet Anıtı önünden nostaljik tramvaya bindi. Bir süre tramvayda seyahat eden Erdoğan, vatandaşları selamladı.
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Bu sırada bir vatandaş Erdoğan'a "Başkanım her şey çok güzel olacak" diye seslendi. Erdoğan kendisine seslenen vatandaşa "Daha güzel olacak diye" karşılık verdi.
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