Her şey bir cinayetle başlamıştı! 5 soruda Hong Kong krizi
Hong Kong’da haftalardır devam eden protestolarda gerginlik bir türlü dinmiyor. Askerlerin Hong Kong sınırındaki hareketliliği askeri müdahale hazırlığını akıllara getirdi.
"Doğu'nun İncisi" olarak addedilen Çin'in Hong Kong Özel İdari Bölgesi'nde, suçluların Çin'e iadesi tasarısına karşı yürütülen protestolar son haftalarda hız kazanırken, Pekin yönetiminin protestolara karşı söyleminde yaptığı değişiklik ve bölgenin sınırına gönderdiği askeri araçlar, Hong Kong'da suların ısınacağına işaret ediyor.
Neredeyse her hafta sonu binlerce göstericinin polisle karşı karşıya geldiği olaylar son haftalarda uluslararası toplumun desteğini alırken, bu durum Çin hükümetinde ise protestolara karşı söylem ve eylem değişikliğine neden oldu.
Hong Kong yerel meclisine ilk nisanda gelen suçluların Çin'e, Makao Özel İdari Bölgesi'ne ve Tayvan'a iadesini kolaylaştıran tasarı bölgede tepkilere yol açtı. Tasarıya karşı bölgenin belli cadde ve yollarında başlayan gösteriler, geçen haftalarda Hong Kong Uluslararası Havalimanı'na sıçradı.
Protestoların ne kadar süreceği ve nasıl sonuçlanacağı belirsizliğini korurken, gösterilerin karşısında geri adım atmayan Çin merkezi hükümeti ve yerel hükümetin protestoları durdurmak için nasıl bir yönteme başvuracağı uluslararası toplumun merak konusu oldu.