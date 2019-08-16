Her şey bir cinayetle başlamıştı! 5 soruda Hong Kong krizi

Protestoların ne kadar süreceği ve nasıl sonuçlanacağı belirsizliğini korurken, gösterilerin karşısında geri adım atmayan Çin merkezi hükümeti ve yerel hükümetin protestoları durdurmak için nasıl bir yönteme başvuracağı uluslararası toplumun merak konusu oldu.