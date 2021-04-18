Her satırı dehşet! Çocuklar orakla evimi basıp karnımı deşmek istediler

Darp raporu aldıktan sonra hukuk mücadelesi başlatan Vural, daha önceden de darp edildiğini ve olayı gerçekleştirenler ile traktörle öldürmeye teşebbüs eden kişiyi yönlendirenin Yeşilköy Mahallesi'ndeki komşuları M.G. olduğunu söyledi. Vural, M.G. ile aralarında geçmişten bu yana çeşitli nedenler yüzünden anlaşmazlık olduğu ve mahallede M.G.'ye karşı olduğu için kendisine kin beslendiğini ileri sürdü.