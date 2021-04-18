Her satırı dehşet! Çocuklar orakla evimi basıp karnımı deşmek istediler
ADANA'da ziraat danışmanı Refik Vural'ın başına gelenler filmlerdeki dehşet sahnelerini aratmayacak cinsten. Önce traktörle aracında ezilmek istenmiş. Sonra otobüslerle evinin önüne getirilen eli oraklı çocuklar tarafından öldüresiye dövülmüş. Her şey bir kaza mı yoksa kumpasla mı başladı...
ADANA’da zirai danışman Refik Vural (47), otomobiliyle işe giderken karşı şeritten gelen traktörle kafa kafaya çarpışması sonucu yaralandı. Kazadan sonra bir grup tarafından sopalarla darbedildiğini iddia eden Vural, olayı azmettiren kişinin mahallelerinde bulunan komşusu M.G. olduğunu söyledi. Vural, kaza öncesi motosikletli kişilerin kendisini takip edip pusu kurduğunu ve traktör sürücüsünün kasıtlı olarak çarptığını öne sürdü. Kaza anları ise otomobilde bulunan kamera tarafından anbean kaydedildi.
Kaza, 13 Nisan'da Yumurtalık ilçesine bağlı Bahçe Mahallesi’nde meydana geldi. Organik gübre üretimi ve zirai danışmanlık işiyle uğraşan Refik Vural, müşterisinin ürünleri kontrol etmek için otomobiliyle yola çıktığı sırada karşı şeritten gelen traktörle kafa kafaya çarpıştı. Kaza anı ise otomobil içinde bulunan kamera tarafından anbean kaydedildi. Vural, traktör sürücüsünün kasıtlı olarak aracına çarptığını iddia ederek, kazanın ardından otomobilinden indikten sonra kimliği belirsiz bir grup genç tarafından sopalarla darbedildiğini öne sürdü.
Darp raporu aldıktan sonra hukuk mücadelesi başlatan Vural, daha önceden de darp edildiğini ve olayı gerçekleştirenler ile traktörle öldürmeye teşebbüs eden kişiyi yönlendirenin Yeşilköy Mahallesi'ndeki komşuları M.G. olduğunu söyledi. Vural, M.G. ile aralarında geçmişten bu yana çeşitli nedenler yüzünden anlaşmazlık olduğu ve mahallede M.G.'ye karşı olduğu için kendisine kin beslendiğini ileri sürdü.
Kaza günü yaşananları Vural şöyle anlattı: "Komşu mahalleden geçtim, tarlada 1 saat durduktan sonra dönüşe geçtim. Bir motosikletlinin yol kenarında beklediğinden şüphelendim ama ilerlemeye devam ettim. Sonra bir kuşa çarptım ve durdum. Bakmak için aşağı inip otomobilime bindikten sonra motosikletli kişi tekrar geldi."